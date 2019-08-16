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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ЗАКУПАТЬ В РЕЗЕРВ ДО 1 МЛН ТОНН ЗЕРНА
14:08 16.08.2019
Александр Лукашенко поручил закупать в резерв не около 850 тыс. тонн зерна, а до 1 млн тонн. Поручение было дано сегодня в ходе посещения ООО "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе Минской области.
"Один миллион мы должны закупать и положить в резерв. Накормить народ (это не много надо нам хлеба), и остальное останется в резерве. Поэтому в эти дни - сегодня-завтра-послезавтра - мы должны напрячься настолько, чтобы убрать все из зерновых колосовых", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
При этом он подчеркнул недопустимость рвать технику.
"Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Подождите. Нет, значит, вручную косите и выносите, как это было раньше. И везде надо иметь, особенно в Витебской области, комбайны на гусеничном ходу", - отметил Лукашенко.
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