Александр Лукашенко поручил закупать в резерв не около 850 тыс. тонн зерна, а до 1 млн тонн. Поручение было дано сегодня в ходе посещения ООО "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе Минской области.

"Один миллион мы должны закупать и положить в резерв. Накормить народ (это не много надо нам хлеба), и остальное останется в резерве. Поэтому в эти дни - сегодня-завтра-послезавтра - мы должны напрячься настолько, чтобы убрать все из зерновых колосовых", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он подчеркнул недопустимость рвать технику.

"Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Подождите. Нет, значит, вручную косите и выносите, как это было раньше. И везде надо иметь, особенно в Витебской области, комбайны на гусеничном ходу", - отметил Лукашенко.