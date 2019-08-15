До 1 октября в Беларуси необходимо оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года 28857 потребителей тепловой энергии и 13767 ведомственных теплоисточников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, на 9 августа Госэнергогазнадзором зарегистрировано 8168 паспортов готовности потребителей (28,31%) и 3083 паспорта готовности теплоисточников (22,39%).

На 6 августа выполнена замена за счет средств ремонтного фонда и смонтировано за счет средств капитального строительства тепловых сетей в объеме 119,84 км в однотрубном исчислении (60,3% годового плана), в том числе за счет средств ремонтного фонда в объеме 41,408 км в однотрубном исчислении (74,3% годового плана), за счет средств на реконструкцию и строительство – 78,44 км (54,8% годового плана).