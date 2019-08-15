|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 28% ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 22% ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ
13:37 16.08.2019
До 1 октября в Беларуси необходимо оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года 28857 потребителей тепловой энергии и 13767 ведомственных теплоисточников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, на 9 августа Госэнергогазнадзором зарегистрировано 8168 паспортов готовности потребителей (28,31%) и 3083 паспорта готовности теплоисточников (22,39%).
На 6 августа выполнена замена за счет средств ремонтного фонда и смонтировано за счет средств капитального строительства тепловых сетей в объеме 119,84 км в однотрубном исчислении (60,3% годового плана), в том числе за счет средств ремонтного фонда в объеме 41,408 км в однотрубном исчислении (74,3% годового плана), за счет средств на реконструкцию и строительство – 78,44 км (54,8% годового плана).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2019
Курсы в банках
на 16.08.2019
Конвертация в банках
на 16.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте