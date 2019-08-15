Александр Лукашенко в ходе посещения ООО "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе Минской области подчеркнул важность соблюдения культуры земледелия и грамотной стратегии в организации уборочной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в районе осталось убрать 5% колосовых зерновых, в том числе овес и ячмень.

"Овес и ячмень, конечно, надо было давно убрать. Я специально затрагиваю этот вопрос. Я вас предупреждал, что главное - стратегия в эту уборочную кампанию. Мы все время говорим: уборка, уборка... И журналисты (они же не специалисты) подхватили это и раздули до космических размеров. Это даже не первый, а второй этап уборки. Первый - травы. Второй этап - уборка зерновых. Она уже перестала быть у нас главной, потому что мы зерновые поурезали, а остальное отдали под кукурузу, рапс. Колосовые у нас - не главное в уборке. К уборке еще огромные площади картофеля, сахарной свеклы. Вот где еще уборка, она только началась", - сказал Луаашенко.

"Поэтому я и говорил о стратегии, особенно сейчас. Не ждите, что у нас будет хорошая погода. Все, что у нас осталось, - 10-13%, а это хорошие хлеба. И этот хлеб надо взять", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что по плану в нынешнем году должны собрать более 9 млн т зерна, включая кукурузу и рапс.

"Поэтому колосовые зерновые надо убрать. Уберем - получим 7 млн т зерна колосовых - будем с хлебом", - сказал он.

Лукашенко также обратил внимание на подготовку к уборке кукурузы: "В этом году кукуруза хорошая, потерять нельзя. А, во-вторых, мы должны до 9-9,5 млн т добирать за счет кукурузы. Мы же не зря площади такие под кукурузу отвели. И в текущем году у нас нет выхода с учетом того, что нам надо резервы восполнить. У нас есть такая возможность".