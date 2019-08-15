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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ОТПРАВИТ ЮБИЛЕЙНЫЙ 220-ТОННЫЙ САМОСВАЛ В КУЗБАСС
12:57 16.08.2019
ОАО «БЕЛАЗ» 15 августа выпустило юбилейный полуторатысячный карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7530 грузоподъемностью 220 тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ближайшее время юбилейная машина БЕЛАЗ-75306 отправится в Россию, в разрез Березовский, входящий в группу предприятий ЗАО «Стройсервис» – одного из лидеров угледобычи в Кузбассе.
25% в общем объеме отгрузки техники «БЕЛАЗ» за январь-июль 2019 года приходится на самосвалы данного класса грузоподъемности. Они предназначены для перевозки вскрышных пород и полезных ископаемых на открытых горных разработках, грунта и других сыпучих грузов вне дорог общего пользования, рассчитаны на эксплуатацию в сложных горнотехнических условиях. Различные модификации и комплектация карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7530 позволяют снизить эксплуатационные затраты и повысить производительность при перевозках.
Электропривод «БЕЛАЗов» позволяет эксплуатировать их на более крутых спусках и подъемах, обеспечивает плавное переключение передач, что повышает возможности маневрирования. Большегрузы оснащены конструкцией пассивной безопасности ROPS/FOPS, обеспечивающей устойчивость и безопасность автомобиля в нештатных ситуациях. Рабочее место водителя отвечает современным требованиям, оснащено цифровыми приборами и системой кондиционирования.
«220-тонные гиганты зарекомендовали себя в карьерах многих государств планеты – России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Китая, ЮАР и других стран и являются одними из самых популярных машин, имеющих устойчивый спрос на мировых рынках карьерной техники», – отметили на предприятии.
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