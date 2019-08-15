ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ОТПРАВИТ ЮБИЛЕЙНЫЙ 220-ТОННЫЙ САМОСВАЛ В КУЗБАСС
12:57 16.08.2019

ОАО «БЕЛАЗ» 15 августа выпустило юбилейный полуторатысячный карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7530 грузоподъемностью 220 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ближайшее время юбилейная машина БЕЛАЗ-75306 отправится в Россию, в разрез Березовский, входящий в группу предприятий ЗАО «Стройсервис» – одного из лидеров угледобычи в Кузбассе.

25% в общем объеме отгрузки техники «БЕЛАЗ» за январь-июль 2019 года приходится на самосвалы данного класса грузоподъемности. Они предназначены для перевозки вскрышных пород и полезных ископаемых на открытых горных разработках, грунта и других сыпучих грузов вне дорог общего пользования, рассчитаны на эксплуатацию в сложных горнотехнических условиях. Различные модификации и комплектация карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7530 позволяют снизить эксплуатационные затраты и повысить производительность при перевозках.

Электропривод «БЕЛАЗов» позволяет эксплуатировать их на более крутых спусках и подъемах, обеспечивает плавное переключение передач, что повышает возможности маневрирования. Большегрузы оснащены конструкцией пассивной безопасности ROPS/FOPS, обеспечивающей устойчивость и безопасность автомобиля в нештатных ситуациях. Рабочее место водителя отвечает современным требованиям, оснащено цифровыми приборами и системой кондиционирования.

«220-тонные гиганты зарекомендовали себя в карьерах многих государств планеты – России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Китая, ЮАР и других стран и являются одними из самых популярных машин, имеющих устойчивый спрос на мировых рынках карьерной техники», – отметили на предприятии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2019
валюта курс
EUR 2.2802
USD 2.0457
RUB 3.0993
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2802 -0.0017
USD 2.0457 +0.0042
RUB 3.0993 -0.0303
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2680 2.2750
USD 2.0440 2.0480
RUB 3.0900 3.0990
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1200
EUR/RUB 73.1000 73.7000
USD/RUB 65.9000 66.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте