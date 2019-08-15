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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ЧЕТЫРЕ ПОПЫТКИ ПЕРЕСЫЛКИ В МПО НЕОБРАБОТАННОГО ЯНТАРЯ
12:25 16.08.2019
При осуществлении таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений, следующих из нашей страны, сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытки вывоза необработанного янтаря. Отправители намеревались переслать минерал по почте в Кувейт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, по документам в четырех посылках находились «камни для аквариума» и «сувениры». При досмотре вместо заявленных товаров в МПО были обнаружены камни светло-желтого и коричневого цвета различной формы, внешне напоминающие необработанный янтарь.
Всего в почтовых отправлениях было двенадцать кусков минерала весом от 300 до 700 г (по три камня в каждой посылке).
Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, обнаруженные камни являются необработанным янтарем, вывоз которого с территории Евразийского экономического союза физическими лицами в качестве товара для личного пользования, запрещен.
Янтарь, общий вес которого составил почти 6 кг, изъят. По данным фактам Минской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП.
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