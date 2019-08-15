При осуществлении таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений, следующих из нашей страны, сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытки вывоза необработанного янтаря. Отправители намеревались переслать минерал по почте в Кувейт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, по документам в четырех посылках находились «камни для аквариума» и «сувениры». При досмотре вместо заявленных товаров в МПО были обнаружены камни светло-желтого и коричневого цвета различной формы, внешне напоминающие необработанный янтарь.

Всего в почтовых отправлениях было двенадцать кусков минерала весом от 300 до 700 г (по три камня в каждой посылке).

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, обнаруженные камни являются необработанным янтарем, вывоз которого с территории Евразийского экономического союза физическими лицами в качестве товара для личного пользования, запрещен.

Янтарь, общий вес которого составил почти 6 кг, изъят. По данным фактам Минской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП.