Брестский областной исполнительный комитет объявил дополнительный открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда Брестского облисполкома в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, срок проведения – с 14 по 30 августа 2019 года.

Ежегодно на конкурсной основе с участием средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета осуществляется финансирование инновационных проектов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих разработку новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий (НИОК(Т)Р), научных и научно-практических мероприятий, для развития материально-технической базы инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий.

Главная цель уже ставшего традиционным конкурса - создание условий для развития высокотехнологичных производств и внедрение в производственный процесс результатов научно-технической деятельности.

Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми документами принимаются с 14 по 30 августа 2019 года по адресу: Брест, ул. Ленина, 11, каб. 129, комитет экономики облисполкома.