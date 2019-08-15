ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ В 2020 ГОДУ
11:55 16.08.2019

Брестский областной исполнительный комитет объявил дополнительный открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда Брестского облисполкома в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, срок проведения – с 14 по 30 августа 2019 года.

Ежегодно на конкурсной основе с участием средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета осуществляется финансирование инновационных проектов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих разработку новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий (НИОК(Т)Р), научных и научно-практических мероприятий, для развития материально-технической базы инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий.

Главная цель уже ставшего традиционным конкурса - создание условий для развития высокотехнологичных производств и внедрение в производственный процесс результатов научно-технической деятельности.

Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми документами принимаются с 14 по 30 августа 2019 года по адресу: Брест, ул. Ленина, 11, каб. 129, комитет экономики облисполкома.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2019
валюта курс
EUR 2.2802
USD 2.0457
RUB 3.0993
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2802 -0.0017
USD 2.0457 +0.0042
RUB 3.0993 -0.0303
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2680 2.2750
USD 2.0440 2.0480
RUB 3.0900 3.0990
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1200
EUR/RUB 73.1000 73.7000
USD/RUB 65.9000 66.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте