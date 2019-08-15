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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ В 2020 ГОДУ
11:55 16.08.2019
Брестский областной исполнительный комитет объявил дополнительный открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий), финансируемых с привлечением средств инновационного фонда Брестского облисполкома в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, срок проведения – с 14 по 30 августа 2019 года.
Ежегодно на конкурсной основе с участием средств инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета осуществляется финансирование инновационных проектов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих разработку новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий (НИОК(Т)Р), научных и научно-практических мероприятий, для развития материально-технической базы инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий.
Главная цель уже ставшего традиционным конкурса - создание условий для развития высокотехнологичных производств и внедрение в производственный процесс результатов научно-технической деятельности.
Заявления на участие в конкурсе с прилагаемыми документами принимаются с 14 по 30 августа 2019 года по адресу: Брест, ул. Ленина, 11, каб. 129, комитет экономики облисполкома.
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