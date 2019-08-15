ЭКОНОМИКА РБ

ВРП СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС НА 0,8%

11:46 16.08.2019 Согласно первой оценке, объем ВРП столицы за январь-июль 2019 г. в текущих ценах составил 20,2 млрд. рублей. Как сообщает Главное статистическое управление Минска, в сопоставимых ценах он вырос на 0,8 процентных пункта к уровню января-июля 2018 г.