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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС НА 0,8%
11:46 16.08.2019
Согласно первой оценке, объем ВРП столицы за январь-июль 2019 г. в текущих ценах составил 20,2 млрд. рублей.
Как сообщает Главное статистическое управление Минска, в сопоставимых ценах он вырос на 0,8 процентных пункта к уровню января-июля 2018 г.
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