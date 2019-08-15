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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЛОЖИЛИ БОЛЕЕ $134 МЛН В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
11:14 16.08.2019

Иностранные инвесторы в первом полугодии 2019 года вложили $134,4 млн. в реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области, сообщает сайт Могилевского облисполкома.

По данным главного статистического управления региона, основными инвесторами организаций Приднепровского края были субъекты хозяйствования Кипра (43,1% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (22,3%), международные организации (6,7%).

При этом прямые иностранные инвестиции составили $111,4 млн., или 82,8% от всех поступивших.

В то же время организациями области (кроме банков) за январь-июнь текущего года направлено за рубеж $88,5 млн. инвестиций, в основном в Российскую Федерацию (67% от общего объема) и Украину (19,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех зарубежных денежных потоков.
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