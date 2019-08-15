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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМИМУЩЕСТВО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АО ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ НАДЛЕЖАЩИХ НАБСОВЕТОВ
10:37 16.08.2019

В состав наблюдательных советов акционерных обществ должны привлекаться наиболее опытные и квалифицированные кадры. Такая позиция Государственного комитета по имуществу Беларуси была еще раз озвучена на состоявшейся в комитете встрече с должностными лицами, назначенными в соответствии с постановлением Совета министров №169 от 19 марта 2019 года «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ» представителями государства в органах управления ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, корпоративное управление – это в первую очередь налаживание эффективной работы органов управления общества, их взаимодействия друг с другом. В ходе встречи обсуждались вопросы, чаще всего возникающие на практике при реализации представителями государства своих полномочий.

В частности, подробная информация прозвучала о том, кто согласно закону о хозобществах может входить в состав набсовета (аффилированность между собой его членов), разъяснены механизм и последовательность действий при выплате вознаграждения представителю государства, даны ответы на вопросы о том, может ли меняться уже выработанная и согласованная с органами владельческого надзора позиция представителя государства в ходе заседания наблюдательного совета и о том, какие на практике могут возникнуть трудности при проведении заседаний наблюдательного совета с большим числом представителей государства от разных органов владельческого надзора.

в Госкомимуществе также рассказали о порядке действий при прекращении полномочий представителя государства и необходимости, в случае включения представителя государства в уже сформированный набсовет, проведения в обществе очередного собрания акционеров, а также порядок отзыва представителя государства в случае его увольнения.

Кроме того, представителями Госкомимущества был затронут такой важный аспект, как ответственность хозяйственного общества за препятствие участию представителя государства в общем собрании.
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