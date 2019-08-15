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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5,6%
10:00 16.08.2019
В январе-июле 2019 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 9,2 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-июлем 2018 г. в сопоставимых ценах на 5,6%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 6,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1036,4 тыс. тонн, молока – 4326,9 тыс. тонн, яиц – 2079,5 млн. штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,3% молока и 81,4% производства яиц.
Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 августа 2019 г. составила 4,3 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,5 млн. голов.
На 1 августа 2019 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 52,2% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2018 г. – 45,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 3,7 млн. тонн при средней урожайности 33 центнера с одного гектара убранной площади (на 1 августа 2018 г. – 28,6 центнера).
В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2019 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 3,1 млн. тонн кормовых единиц, или 107,5% к 1 августа 2018 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 9,5 центнера кормовых единиц (на 1 августа 2018 г. – 8,8 центнера).
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