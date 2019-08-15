ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ 8,1 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

09:49 16.08.2019 За семь месяцев Минск собрал 8064,8 млн. рублей налогов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 107,8%. В структуре доходов консолидированного бюджета 62,0% (5000,4 млн. рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,0% (3064,4 млн. рублей) – местного.