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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ МИНСК СОБРАЛ 8,1 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
09:49 16.08.2019
За семь месяцев Минск собрал 8064,8 млн. рублей налогов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 107,8%.
В структуре доходов консолидированного бюджета 62,0% (5000,4 млн. рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,0% (3064,4 млн. рублей) – местного.
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