Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в первом полугодии 2019 г. составили 107% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.