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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 7%
09:16 16.08.2019
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в первом полугодии 2019 г. составили 107% к уровню первого полугодия 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.
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