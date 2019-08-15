Телеком-оператор МТС представляет новый тариф линейки «Супер» — «Супер max+».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение включает безлимит на соцсети, мессенджеры и YouTube, 20 ГБ трафика и безлимит минут во все сети.

Одно из преимуществ «Супер max+» — возможность накапливать неиспользованный трафик. Гигабайты, неизрасходованные за месяц, не сгорают, а переносятся на следующий. Таким образом, абонент может накопить до 40 ГБ интернет-трафика и использовать его в течение неограниченного периода времени.

Для новых абонентов оператора, подключивших «Супер max+», действует скидка на абонентскую плату: 16,5 руб. в течение первых 90 дней после подключения, далее стоимость составит — 25 руб. Кроме того, по условиям акции новички получают безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/сек за 0 руб. на 3 месяца и возможность пользоваться сервисом «МТС ТВ» бесплатно в течение первых 30 дней после подключения.

Также акция предусмотрена и для новых абонентов других тарифных планов линейки «Супер». Подключив тарифы «Супер 8» или «Супер» по 14 ноября 2019 года, новички получат скидку на абонплату и бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение первых 30 дней. Новые абоненты тарифного плана «Супер 8» смогут пользоваться безлимитным интернетом за 0 руб. в течение 3 месяцев с момента подключения.

С 15 августа тарифный план «Супер max» переведен в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на нем не осуществляется. Абоненты, которые уже являются пользователями тарифа «Супер max», могут продолжить обслуживание на нем на прежних условиях.