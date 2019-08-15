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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ №20 И №37 ИЗ-ЗА РЕМОНТА ДОРОГИ ИЗМЕНИТСЯ 17-19 АВГУСТА
17:33 15.08.2019
Движение столичных автобусных маршрутов №20 и №37 в связи с асфальтированием просп. Независимости (от ул. П.Бровки до ул.Толбухина четная сторона) изменится с 5.00 17 августа до 5.00 19 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов будет временно организовано:
№20 со стороны ДС «Ангарская-4» до РК «Академическая»;
№37 в направлении ДС «Карбышева» по ул. Платонова, ул. Сурганова, просп. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении без изменений.
Также в период проведения работ возможна кратковременная остановка движения пассажирского транспорта на пересечении ул. Сурганова и просп. Независимости, а при проведении работ в зоне остановочных пунктов «Дом Печати», «пл. Калинина», «Станция метро Парк Челюскинцев» в направлении ул. Волгоградская будет произведена их кратковременная отмена для всех проходящих маршрутов.
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