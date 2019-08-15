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ЭКОНОМИКА РБ


В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «558 АРЗ» ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
16:41 15.08.2019

Производство комплексов береговой охраны (обороны) стало прорывом в инновационной деятельности ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» говорится в статье, опубликованной в во втором номере журнала «Военно-промышленный комплекс ВПК.Беларусь. Military – industrial complex VPK.Belarus».

Как сообщается на сайте Госкомвоенпрома, к их выпуску предприятие приступило в прошлом году. Начинать пришлось не на пустом месте, определенный опыт был наработан в процессе сотрудничества с российским ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Комплексы могут использоваться для выполнения широкого круга задач: воздушного патрулирования и мониторинга территорий; охраны территориального моря, континентального шельфа, рыболовной зоны и районов рыбного промысла; контроля соблюдений международных соглашений по мореплаванию (200-мильная охранная зона); задержания нарушителей границы: проведения поисковых и аварийно-спасательных операции; оказания помощи терпящим бедствие на море, включая возможность доставки спасательного оборудования и эвакуации раненых; пресечения контрабандной деятельности на море; охраны окружающей среды, мониторинга загрязнения моря, установки радиобуев для обозначения зон поисковых операций и экологических катастроф.

В состав комплекса входят 8-местные самолеты-амфибии, предназначенные для длительного патрулирования и отслеживания удаленных территорий, морских поисковых и спасательных операций, и двухместная крылатая машины, задача которой — оперативное обнаружение и наблюдение, а также обучение и тренировка летного состава.

Помимо самолетов-амфибий, в состав комплекса входит наземный пункт управления, который осуществляет прием и передачу информации в режиме реального времени (управление и оперативная корректировка действиями экипажа), а также пункт технического обслуживания, предназначенный для выполнения периодичных плановых работ по техническому обслуживанию самолетов и их систем, силовой установки, авиационного и радиоэлектронного оборудования.

Самолеты-амфибии оборудованы современными системами, позволяющими им организовать видеоразведку в любое время суток и передавать координаты объектов наблюдения в режиме реального времени, устанавливать радиобуи для обозначения зон поисковых операций и экологических катастроф, доставлять и высаживать по месту назначения группы специального назначения с вооружением.

Система визуального наблюдения представляет собой гиростабилизированный обзорно-поисковый механизм, способный в любых погодных условиях вести круглосуточный обзор и поиск объектов, обнаружение и распознавание целей, применение неуправляемого вооружения и авиационных средств поражения.

Корпус самолетов-амфибий выполнен из композитных материалов, а металлические узлы - из коррозионно-стойких алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, намного повышающих их надежность и долговечность. Приборная доска оснащена многофункциональными индикаторами, самолетным ответчиком, автопилотом, радиовысотомером, блоком резервных приборов, аудиопанелью и метеорадаром для указания экипажу координат, углового положения, дальности и степени опасности гидрометеорологических образований. Управление самолетом осуществляется штурвалом и педалями.

Простота эксплуатации и обслуживания, низкая стоимость летного часа, оптимальные требования к квалификации пилотов, универсальность (эксплуатация на воде и на суше), высокий уровень безопасности -- все это неоспоримые преимущества самолетов-амфибий, которые являются основными элементами берегового комплекса охраны производства ОАО «558 АРЗ». В этом отношении комплексы береговой охраны белорусского производства выгодно отличаются от аналогичных изделий многих зарубежных фирм.

Из очевидных достоинств барановичских самолетов-амфибий, входящих в комплекс береговой охраны, можно отметить еще несколько: они не привязаны к аэродромному базированию, имеют взлетную массу 650 кг (двухместный) и 2700 кг (восьмиместный), обладают высокой эксплуатационной гибкостью, экономичностью, решают широкий перечень задач, просты в техническом и наземном обслуживании.

Эти преимущества позволяют ориентировать это изделие на страны, которые имеют заранее выработанные специфические требования к комплексам, но обладают ограниченными финансовыми возможностями.
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