ОАО «Белкоммунмаш» 14 августа заключило договор на поставку троллейбусов в Днепр (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, согласно условиям контракта, Белкоммунмаш совместно с дочерней компанией ООО «БКМ-Украина» изготовит 12 единиц троллейбусов модели 32100D, оборудованных системой автономного хода на базе суперконденсаторов, используемой в электробусах производства Белкоммунмаш.

Характерными особенностями данной системы являются длительный срок службы, меньший по сравнению с литиевыми батареями вес, что позволяет обеспечить максимально возможный уровень пассажировместимости транспортного средства, а также возможность осуществления экспресс-зарядки троллейбуса (5-6 минут) на конечном пункте по завершению маршрута.

Троллейбусы, в рамках данной поставки, будут оборудованы системой видеонаблюдения, кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя, а также USB-разъемами. Финансирование осуществляется при поддержке Банка развития (ЕБРР).