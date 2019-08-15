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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛКОММУНМАШ ПОСТАВИТ 12 ТРОЛЛЕЙБУСОВ С АВТОНОМНЫМ ХОДОМ В ДНЕПР
15:46 15.08.2019
ОАО «Белкоммунмаш» 14 августа заключило договор на поставку троллейбусов в Днепр (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, согласно условиям контракта, Белкоммунмаш совместно с дочерней компанией ООО «БКМ-Украина» изготовит 12 единиц троллейбусов модели 32100D, оборудованных системой автономного хода на базе суперконденсаторов, используемой в электробусах производства Белкоммунмаш.
Характерными особенностями данной системы являются длительный срок службы, меньший по сравнению с литиевыми батареями вес, что позволяет обеспечить максимально возможный уровень пассажировместимости транспортного средства, а также возможность осуществления экспресс-зарядки троллейбуса (5-6 минут) на конечном пункте по завершению маршрута.
Троллейбусы, в рамках данной поставки, будут оборудованы системой видеонаблюдения, кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя, а также USB-разъемами. Финансирование осуществляется при поддержке Банка развития (ЕБРР).
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