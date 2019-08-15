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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОЙДЕТ В ГРОДНО 12 СЕНТЯБРЯ
15:33 15.08.2019
Международный бизнес-форум пройдет 12 сентября в Гродно в рамках юбилейной 20-й Республиканской универсальной выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман 2019».
Как сообщает сайт СЭЗ, программа мероприятий включает в себя пленарное заседание бизнес-форума, работу тематической секции СЭЗ «Гродноинвест», посещение выставки-ярмарки, организацию B2B-переговоры с представителями бизнеса Гродненщины, экскурсии на предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест» и встречи с их руководством.
Ключевым событием дня станет тематическая секция «Индустриальные площадки СЭЗ «Гродноинвест»: точки роста регионального и международного бизнеса», которая пройдет в бизнес-центре администрации СЭЗ по адресу Гродно, ул. Горького 91А.
В рамках секции состоится презентация СЭЗ «Гродноинвест» и выступление белорусских и международных экспертов по двум ключевым тематическим блокам. Первый блок - инвестиционная деятельность в Гродненской области: перспективы притока ПИИ, опыт инвесторов, инструменты финансирования; второй - расширение экспортного потенциала региона: стратегия выхода на зарубежные рынки, доступные инструменты поддержки экспорта, перспективы региональной и мировой торговли.
Экспертами выступят представители отечественного и зарубежного бизнеса, аналитические и консалтинговые агентства, юридические фирмы, инвестиционные и финансовые организации из Польши, Литвы, КНР, Франции, Венгрии, России, Турции, Германии, Австрии, Бельгии и других стран.
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