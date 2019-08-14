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ЭКОНОМИКА РБ


СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК ЗАВЕРШИТ ИНВЕСТПРОЕКТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
15:02 15.08.2019

Общим собранием акционеров ОАО «Светлогорский ЦКК» согласованы процедура и порядок завершения контракта строительного подряда от 11 октября 2010 года, заключенного между ОАО «Светлогорский ЦКК» и ОАО «Китайская корпорация Инжиниринга САМС» (САМСЕ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», предметом контракта являлось строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ».

На недавно состоявшейся встрече в Минске стороны обсудили возможность заключения соглашения о применении медиации. В рамках соглашения Светлогорский ЦКК и компания САМСЕ смогут урегулировать спорные вопросы, оставшиеся после прекращения контракта строительного подряда.

Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершит самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций. В настоящее время осуществляются все необходимые процедуры по вводу завода в эксплуатацию.

В приемке объекта будут задействованы соответствующие надзорные органы Республики Беларусь. Среди них уполномоченные организации Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по стандартизации, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел.
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