Оперативники БЭП Мозырского РОВД подозревают руководителя одного из хозяйств Калинковичского района в хищении государственного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Гомельского облисполкома, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в середине июля этого года 59-летний директор весьма «выгодно» использовал свое должностное положение. При помощи заправочной электронной карты, принадлежащей предприятию, он совершил хищение топлива на АЗС Мозыря.

Похищенным горючим руководитель рассчитывался с директором одной из Мозырских СТО, где ремонтировался автомобиль бывшей супруги директора.

Всего в частную машину и канистры было залито 155 литров бензина и 80 литров дизтоплива на общую сумму 379,85 руб.

В отношении руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления должностными полномочиями). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.