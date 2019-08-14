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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА В КАЛИНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ТОПЛИВА
14:41 15.08.2019
Оперативники БЭП Мозырского РОВД подозревают руководителя одного из хозяйств Калинковичского района в хищении государственного топлива.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Гомельского облисполкома, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в середине июля этого года 59-летний директор весьма «выгодно» использовал свое должностное положение. При помощи заправочной электронной карты, принадлежащей предприятию, он совершил хищение топлива на АЗС Мозыря.
Похищенным горючим руководитель рассчитывался с директором одной из Мозырских СТО, где ремонтировался автомобиль бывшей супруги директора.
Всего в частную машину и канистры было залито 155 литров бензина и 80 литров дизтоплива на общую сумму 379,85 руб.
В отношении руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления должностными полномочиями). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.
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