Средняя цена проданных квартир второй месяц подряд находится выше круглой отметки в 1300 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

В середине лета себя проявляет сезон отпусков, что обычно вытекает в уменьшение активности покупателей жилья. В прошлые годы июль уступал по числу сделок своему предшественнику, но на этот раз «просадки» не произошло. Спрос практически не изменился (+0,1%), а по сравнению с июлем 2018 года сделок стало больше на 12%. Также следует учитывать, что данные по числу проданных квартир еще обновятся в сторону повышения.

Количество выставленных на продажу объектов в июле ощутимо сократилось (-4,1%), достигнув самого низкого уровня за последний год. Соотношение числа выставленных на продажу и проданных квартир указывает на пограничное положение между стабильным и растущим рынком.

По сравнению с июнем в общей структуре спроса выросла доля 1- и 2-комнатных квартир. В то же время сделок с «трешками» оказалось на 20% меньше, чем в прошлом месяце.

На готовые новостройки (дому не более года) пришлось 7,2% всех сделок.

Среди районов Минска ощутимый приток покупателей был отмечен в Октябрьском и Фрунзенском. Московский и Центральный, напротив, пользовались куда меньшим спросом, чем месяцем ранее.

Повышенной популярностью у покупателей в июле пользовались квартиры в типовых кирпичных домах 1970−1990 годов постройки, а также в современных панельных домах.

Средняя цена проданных квартир в июле выросла на 0,5% и составила 1317 $/м2. Все типы квартир демонстрировали положительную ценовую динамику за исключением 4-комнатных, у которых кардинально изменилась структура сделок.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1413 $/м2 (+1,1% за месяц) — $50 000; 2-комнатные квартиры: 1270 $/м2 (+0,1%) — $61 000; 3-комнатные квартиры: 1219 $/м2 (+1,0%) — $80 000; 4-комнатные квартиры: 1038 $/м2 (-15,0%) — $78 790.

Медиана абсолютных цен на 1-комнатные квартиры достигла отметки в 50 тысяч долларов впервые за 4 года.

Индекс цен предложения продолжает расти, при этом темпы изменения не превышали 1% последние 15 месяцев. В июле цены в объявлениях выросли в среднем на 0,6%. В разрезе комнат лидерство осталось за «двушками» (+1,0%), по качественным типам жилья вперед неожиданно сталинки, прибавившие 1,6%.

Максимальный рост среднего уровня цен, превышающий 3%, наблюдался в районе улиц Ульяновской и Красноармейской, а также в микрорайоне Лебяжий. Во многих районах города динамика оказалась негативной, а сильнее всего цены «просели» в Сельхозпоселке и в районе улицы Орловской.

С 14 августа Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 9,5%. Это хорошая новость в первую очередь для тех, кто уже купил квартиру и имеет привязанный к ставке кредит. Некоторая активизация спроса также возможна, хотя опыт прошлого снижения ставки говорит, скорее, об обратном. Прошлым летом, когда ставку опустили с 10,5% до 10%, всплеска сделок не произошло из-за того, что банки компенсировали это снижение увеличением собственной комиссии.

Сейчас условия для потенциальных покупателей чуть более благоприятные, поэтому некоторый рост числа сделок все-таки может произойти. Что касается продавцов, то после окончания сезона отпусков их на рынок выйдет больше, и на фоне последних новостей у многих будет соблазн выставить на старте более высокую цену.