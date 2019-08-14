Органы прокуратуры Витебской области оказывают содействие белорусским организациям-поставщикам в вопросах взыскания просроченной внешней дебиторской задолженности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в январе-июне 2019 года прокуроры Витебщины в интересах белорусских предприятий предъявили 5 таких исковых заявлений в сумме, эквивалентной 400 тыс. рублей.

Как пример, прокуратура области в целях защиты интересов крупного национального предприятия по добыче и переработке доломитового сырья предъявила иск к субъекту его товаропроводящей сети на территории Литвы.

Установлено, что литовский контрагент, выступающий в качестве дилера по договору от 2013 года, стал допускать с 2017 года нарушения договорной дисциплины в виде просрочек расчетов за поставленную продукцию, а часть товара, полученного в 2018 году стоимостью 84062,76 евро, вовсе не оплатил.

Претензионная работа не принесла должного результата: дилер признавал задолженность, однако не исполнял свои обязательства по оплате, ссылаясь на сложное финансовое положение.

Экономический суд Витебской области рассматривал иск прокурора более полугода: производство осложнялось языковым барьером между странами, отказом компетентного органа соседнего государства в исполнении судебного поручения об извещении ответчика о вызове в суд, а также началом процедуры реструктуризации в отношении литовского предприятия.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены - с ответчика в пользу истца взыскано более 92 тыс. евро основного долга и пени за несвоевременную оплату, а также расходы, понесенные в связи переводом документов на литовский язык.