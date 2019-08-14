К новому учебному году в республике распахнут свои двери 8 школ-новостроек на 7288 мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в этом году в Минске их 2. Средняя школа №93 (на 792 места) откроется в Первомайском районе, средняя школа №2 (на 1020 мест) – во Фрунзенском районе.

Планируется, что с 1 сентября к занятиям по республике приступят 115 тыс. первоклассников (2018/2019 учебный год – 110,2 тыс.). Всего по стране с 1 по 11 классы сядут за парты 1 млн. 30 тысяч человек.

В 2019/2020 учебном году планируется организовать подвоз к месту обучения около 70 тыс. обучающихся. В этих целях будут использоваться около 1630 школьных автобусов (2018/2019 учебный год – 72,5 тыс. обучающихся, 1590 школьных автобусов).

В период подготовки к школьному сезону во всех регионах республики организована работа более 500 школьных базаров (ярмарок). В целях более полного обеспечения населения товарами школьного ассортимента проводятся расширенные продажи, выставки-продажи, работают дополнительные торговые места, оформлены уголки для первоклассников.

Все учреждения образования будут обеспечены педагогическими кадрами. В 2019 году направлено на работу в учреждения образования 4347 молодых специалистов.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, планируется провести 2 сентября.