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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ 290-ТОННЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ В КУЗБАССЕ
13:01 15.08.2019

В разрезе «Березовский» (ЗАО «Стройсервис») проходит промышленные испытания новая модель карьерного самосвала – БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», за два месяца работы БЕЛАЗ-75320 показал хорошие результаты: свыше 270 тыс. куб. м вскрышной породы перевезено за 136 смен. Новый самосвал органично вписался в те условия, где эксплуатируются 220-тонные «БЕЛАЗы».

Директор по транспорту ЗАО «Стройсервис» Виталий Петров отметил, что важным преимуществом нового карьерного самосвала грузоподъемностью 290 тонн является возможность его эксплуатации в уже существующих технологических условиях, а плавное повышение грузоподъемности увеличивает производительность и сокращает себестоимость добычи и перевозки горных пород.

«В Кузбассе наши машины работают давно, а с компанией «Стройсервис» мы довольно плодотворно сотрудничаем не один год. Здесь четко понимают, что надо для эффективной работы техники и каким характеристикам машины должны соответствовать. Решения принимаются оперативно, поэтому работать с таким партнером комфортно. Впереди у нас новые совместные взаимовыгодные проекты. Пользуясь случаем, поздравляем ЗАО «Стройсервис» с 25-летним юбилеем. Желаем компании процветания, стабильности и творческого созидательного труда!», – подчеркнул заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» Константин Рыльцов.

290-тонный «БЕЛАЗ» – органичное сочетание традиций и опыта, прогрессивных технических и дизайнерских решений в проектировании и изготовлении карьерной техники.

Самосвал БЕЛАЗ-75320 оснащен двигателем мощностью 2125 кВт (2850 лошадиных сил). В соответствии с требованиями безопасности европейского стандарта EN 474 проведено капотирование моторного отсека, предохраняющее его от несанкционированного доступа.

Хорошая маневренность и плавность хода достигаются за счет оптимально подобранных геометрических параметров машины и рулевого управления. Подвеска со встроенным амортизатором обеспечивает поглощение ударных нагрузок, устойчивость от бокового крена, долговечность службы рамы.

На палубу ведет диагональная лестница, соответствующая всем стандартам безопасности по системам доступа. Поверхность ступеней противоскользящая, поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные.

Двухместная кабина оператора повышенной комфортабельности и оснащена гидрообъемным рулевым управлением, современным информационным жидкокристаллическим дисплеем на приборной панели. Большая площадь остекления кабины и система видеообзора машины обеспечивают оптимальную видимость дороги для уверенного управления карьерным самосвалом.
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