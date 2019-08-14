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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛПСХАГИ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КВАДРОКОПТЕР
11:50 15.08.2019
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro v2.0 пополнил авиапарк Государственного предприятия «БелПСХАГИ» в дополнение к уже имеющемуся беспилотному летательному аппарату «Геоскан 201».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, новый летательный аппарат позволит более эффективно проводить съемку малоплощадных объектов, а также будет задействован при отработке технологии создания 3D-моделей населенных пунктов.
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