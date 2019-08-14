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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ 3,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ США В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКА
11:28 15.08.2019

За январь-июнь 2019 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 3,3 млрд. долларов США инвестиций.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, основными инвесторами организаций столицы были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (30,9%), Кипра (8,3%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составил 3,1 млрд. долларов США, или 94,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2019 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 1,9 млрд. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями столицы направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (58,2% от всех направленных инвестиций), Украины (16,7%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (15,6%).
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