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ЭКОНОМИКА РБ


ЮРЛИЦА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДАХ РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕНЕГ ТОЛЬКО С УСТАНОВЛЕННЫМ СКНО
11:00 15.08.2019

С 1 сентября 2019 года при осуществлении деятельности в городах районного подчинения (Буда-Кошелево, Ветка, Добруш, Ельск, Житковичи, Туров, Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Наровля, Петриков, Речица, Василевичи, Рогачев, Светлогорск, Хойники, Чечерск) юридические лица обязаны использовать кассовое оборудование для приема наличных денег и (или) банковских платежных карточек только с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО). Это предусмотрено нормами постановления Совета министров и Национального банка Беларуси №924/16 от 6 июля 2011 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, с указанного срока использование кассового оборудования без установленного СКНО не допускается.

Сохраняется право осуществлять прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассовых аппаратов без установленного СКНО (при условии заключения в установленные законодательством сроки гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие СКНО): для юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Гомельской области (за исключением Гомеля и городов районного подчинения) – до 1 октября 2019 г.

Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность: в Гомеле - до 1 ноября 2019 г.; в городах районного подчинения - до 1 декабря 2019 г.; на всей остальной территории Гомельской области – до 1 января 2020 г.
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