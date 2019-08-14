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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТОЧКАМИ РОСТА ДЛЯ РАЙОНО - ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО
10:52 15.08.2019
Привлекательные для туристов объекты должны стать точками роста для районов. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 14 августа на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете министров.
"Объекты, привлекательные для туристов, есть в каждом регионе, и они способны стать точками роста для районов", - выразил уверенность Игорь Петришенко.
Однако, по его словам, потенциал этого направления используется не полностью. Грамотная презентация, продвижение подобных объектов способны стимулировать как въездной, так и внутренний туризм.
"В этом плане многое зависит от местной власти. Внимание надо уделять не только восстановлению и сохранению объектов историко-культурного наследия, но и включению их в туристические маршруты", - отметил вице-премьер.
Игорь Петришенко подчеркнул, что в этом вопросе необходим системный подход, следует задействовать сферы от культуры и образования до транспорта и торговли. Важна широкая информационная программа, маршруты в свою очередь должны быть включены в предложения туристических фирм.
Грамотное использование туристического потенциала способно принести регионам ощутимый экономический эффект. К слову, по итогам 2018 года экспорт туруслуг составил $230 млн, что на 14% выше уровня 2017 года. Рост экспорта туристических услуг наблюдается и в этом году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, выездное заседание совета прошло в Новогрудке – в одном из самых развитых в туристическом плане регионов. Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития сферы туризма.
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