Привлекательные для туристов объекты должны стать точками роста для районов. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко 14 августа на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете министров.

"Объекты, привлекательные для туристов, есть в каждом регионе, и они способны стать точками роста для районов", - выразил уверенность Игорь Петришенко.

Однако, по его словам, потенциал этого направления используется не полностью. Грамотная презентация, продвижение подобных объектов способны стимулировать как въездной, так и внутренний туризм.

"В этом плане многое зависит от местной власти. Внимание надо уделять не только восстановлению и сохранению объектов историко-культурного наследия, но и включению их в туристические маршруты", - отметил вице-премьер.

Игорь Петришенко подчеркнул, что в этом вопросе необходим системный подход, следует задействовать сферы от культуры и образования до транспорта и торговли. Важна широкая информационная программа, маршруты в свою очередь должны быть включены в предложения туристических фирм.

Грамотное использование туристического потенциала способно принести регионам ощутимый экономический эффект. К слову, по итогам 2018 года экспорт туруслуг составил $230 млн, что на 14% выше уровня 2017 года. Рост экспорта туристических услуг наблюдается и в этом году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, выездное заседание совета прошло в Новогрудке – в одном из самых развитых в туристическом плане регионов. Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития сферы туризма.