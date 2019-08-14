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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА «ПОРА В ШКОЛУ!» ПРОЙДЕТ 17 И 18 АВГУСТА У СТОЛИЧНОГО ДВОРЦА СПОРТА
10:46 15.08.2019
Две специализированные ярмарки: «Пора в школу!» и 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров пройдут 17 и 18 августа у столичного Дворца спорта по просп. Победителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», к участию в расширенной продаже товаров к школьному сезону приглашены универмаги, торговые организации, предприятия-производители концерна «Беллегпром» и др. Покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров к школе: стильная, привлекательная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др., а также другие непродовольственные товары по сниженным ценам.
Учебные учреждения и развивающие центры предложат родителям и детям свои услуги, а для веселого времяпрепровождения будет работать игровая и развлекательная зона для детей с продажей различных лакомств.
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