Две специализированные ярмарки: «Пора в школу!» и 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров пройдут 17 и 18 августа у столичного Дворца спорта по просп. Победителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», к участию в расширенной продаже товаров к школьному сезону приглашены универмаги, торговые организации, предприятия-производители концерна «Беллегпром» и др. Покупателям будет предложен широкий ассортимент товаров к школе: стильная, привлекательная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др., а также другие непродовольственные товары по сниженным ценам.

Учебные учреждения и развивающие центры предложат родителям и детям свои услуги, а для веселого времяпрепровождения будет работать игровая и развлекательная зона для детей с продажей различных лакомств.