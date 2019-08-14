За январь-июнь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июля 2019 г. составила 41 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд. рублей, или 19,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2019 г. составила 51 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд. рублей, или 15,4% от общего объема кредиторской задолженности.