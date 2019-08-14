ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 8,7%, ПРОДАЖ – 7,1%
10:31 15.08.2019

За январь-июнь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июля 2019 г. составила 41 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд. рублей, или 19,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2019 г. составила 51 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд. рублей, или 15,4% от общего объема кредиторской задолженности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2019
валюта курс
EUR 2.2819
USD 2.0415
RUB 3.1296
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2819 -0.0025
USD 2.0415 -0.0004
RUB 3.1296 +0.0167
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2860
USD 2.0440 2.0480
RUB 3.1000 3.1200
подробнее

Конвертация в банках
на 15.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1190
EUR/RUB 73.0000 73.8000
USD/RUB 65.5000 66.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте