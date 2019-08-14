Государственный комитет по имуществу разблокирует акции открытого акционерного общества «Кохановский экскаваторный завод». Решение принято 14 августа на заседании коллегии Госкомимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» полностью выполнило свои обязательства по договору купли-продажи акций данного предприятия.

В соответствии с распоряжением главы государства и договором принадлежащие Республике Беларусь 571 599 акций открытого акционерного общества «Кохановский экскаваторный завод» (после переименования – ОАО «Амкодор-КЭЗ») проданы ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» по цене 4 229 832 600 рублей (в денежных знаках образца 2009 года).

Согласно условиям договора, акции были переданы ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» в январе 2014 года без права распоряжения ими до полного выполнения всех обязательств по договору.

Покупатель принял на себя обязательства обеспечить до конца 2018 года сохранение профиля производства; его техническое переоснащение, внедрить современные технологии, расширить виды выпускаемой техники.

Кроме того, условием продажи госпакета акций ОАО «Кохановский экскаваторный завод» было обязательство увеличить до 31 декабря 2018 года в 1,5 раза объемы промышленного производства ОАО «Амкодор-КЭЗ» к уровню 2012 года, а также внести в 2014 – 2018 годах в уставный фонд общества в виде вклада денежные средства в сумме не менее 5 млн. рублей.

Для разблокировки 571 599 акций ОАО «Амкодор-КЭЗ» главное управление корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества 15 августа 2019 года подготовит акт о выполнении обязательств по договору. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания, данный документ будет направлен в депозитарий Унитарного предприятия по ценным бумагам «ЭСПАС».