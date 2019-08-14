ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 1,3%

09:21 15.08.2019 Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 72,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января-июля 2018 г. Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-июле 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.