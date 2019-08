ЭКОНОМИКА РБ

ЭКСПОЗИЦИЯ MADE IN BELARUS БУДЕТ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ ARMENIA EXPO 2019

17:58 14.08.2019 Белорусские предприятия примут участие в торгово-промышленной выставке ARMENIA EXPO 2019, которая пройдет 12-14 сентября в Ереване. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УП «Белинтерэкспо», белорусская экспозиция будет представлена на ARMENIA EXPO впервые. В ее состав вошли Брестский электротехнический завод, Гомельский электромеханический завод, Могилевский завод «Строммашина», холдинг «ГродноОблсельхозтехника». Экспозиция Made in Belarus организована выставочным предприятием «Белинтерэкспо» при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты и посольства Беларуси в Армении. Брестский электротехнический завод представит аппаратуру железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, а также систему автоведения пассажирских поездов, позволяющую соблюдать график движения составов с точностью до 30 секунд. Гомельский электромеханический завод продемонстрирует вагонные замедлители – устройства, которые устанавливаются на железнодорожных путях и служат для торможения движущихся вагонов. Могилевский завод «Строммашина» представит оборудование для добычи нефти и воды из глубинных скважин, а также тюбинги для подземных сооружений метрополитена и шахт. «ГродноОблсельхозтехника» покажет машины для обработки почвы и уборки урожая. Одним из наиболее интересных экспонатов станет плющилка влажного зерна. Обработка и консервация зерна с помощью этой машины улучшает его вкусовые качества и питательную ценность. Формирование экспозиции Made in Belarus продолжается: прием заявок на участие завершится 22 августа. Армения развивает сотрудничество с Беларусью в области промышленности, информационных технологий, медицины, сельского хозяйства. Климат Армении позволяет собирать несколько урожаев в год – не без помощи белорусской техники. Страна импортирует мясную и молочную продукцию, тракторы, шины, мебель, бумагу, картон, лекарственные препараты. По данным МИД, в 2018 году объем товарооборота между Беларусью и Арменией составил 45,8 млн долларов, белорусский экспорт – 34,5 млн долларов. ARMENIA EXPO – одно из наиболее значимых бизнес-событий Армении, объединяющее предприятия в сфере производства продуктов питания и потребительских товаров, машиностроения, нефтехимии, медицины, информационных технологий. Выставку традиционно посещает политическая элита страны. План «Белинтерэкспо» БелТПП на 2019 год включает проведение более 40 выставок и экспозиций в 25 странах мира, среди которых Азербайджан, Ангола, Аргентина, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Ирак, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Польша, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Турция, Узбекистан, Чехия, Швеция.