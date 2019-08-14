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ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВ НЕКОТОРЫХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТСТАЕТ ОТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ – КГК
17:24 14.08.2019

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за работой промышленного комплекса Могилевской области, эффективное функционирование которого должным образом не обеспечивается.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, основными проблемными вопросами промышленной отрасли области являются: снижение объемов выпуска продукции, выручки от реализации, недостаточная загрузка производственных мощностей, рост складских запасов и затрат на производство продукции, убыточная работа отдельных организаций, наличие значительных сумм просроченных платежей, ненадлежащая реализация инвестпроектов, недостаточный уровень инновационного развития, сокращение численности работников, вынужденная неполная занятость, низкий уровень заработной платы, неэффективное расходование денежных средств, невыполнение показателей социально-экономического развития, наличие признаков «серой» экономики в деятельности малых промышленных организаций.

Существенное влияние на сложившееся положение дел оказали значительное отставание уровня производства многих белорусских предприятий от мировых лидеров; просчеты в принятии управленческих решений, в том числе при проведении модернизации действующих и создании новых производств; неспособность предприятий оперативно реагировать на изменяющиеся условия хозяйствования; недостаток собственных средств для развития, внедрения современных технологий; ненадлежащее продвижение своей продукции на существующих и новых рынках; нехватка высококвалифицированных кадров.

По итогам заседания коллегией Комитета государственным органам внесен ряд предложений по улучшению положения дел в организациях промышленной отрасли.
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