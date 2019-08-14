В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 14 августа состоялась встреча с представителями Федерации профсоюзов Беларуси, управлениями торговли и услуг облисполкомов и Мингорисполкома по вопросам организации мониторинга соблюдения рекомендуемых предельных максимальных торговых надбавок к отпускным ценам организаций-производителей (импортеров).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, особое внимание к данному вопросу обусловлено тем, что интенсивность роста цен на социально значимые товары по отдельным позициям превышает общий уровень роста цен и находится в диапазоне 9-11%, а также опережает рост доходов населения, что фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего, для наиболее уязвимых слоев населения.

Проанализировав всю цепочку формирования конечных цен на социально значимые товары, было выявлено, что ускоренный рост розничных цен обусловлен, в основном, ростом торговых надбавок по отдельным позициям.

МАРТ разработан план мониторинга, который включает в себя мероприятия как по информированию всех субъектов торговли об установлении рекомендуемых торговых надбавок, так и по соблюдению данных рекомендаций.

В ближайшее время планируется проведение совместных коллегий управлений торговли и услуг и ГУ МАРТ по всем регионам республики по вопросам ценообразования.

Мониторинг соблюдения рекомендуемых торговых надбавок будет осуществляться совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси.

Анализ результатов данного мониторинга позволит оценить необходимость введения временного ценового регулирования на социально значимые товары, определенные постановлением правительства №35 от 17.01.2014 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».