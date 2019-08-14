Широкая денежная масса Беларуси с начала 2019 года увеличилась на 0,73% и на 1 августа 2019 года составила 43547,8 млн руб. об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Согласно информации, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 9,24% до 3267,9 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, уменьшилась на 0,81% до 8546,1 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 2,47% до 16389,1 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 64,43% до 1487,6 млн руб.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) выросла на 5,79% до 17876,7 млн руб.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, уменьшились на 0,53% до 23871 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 19,63% до 1671,9 млн руб.

Депозиты драгоценных металлов снизились на 49,84% до 128,2 млн руб.