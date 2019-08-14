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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ ВОШЛИ В ТОП-20 ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА НА 26-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
15:29 14.08.2019

Студенты БГУ в составе национальной сборной вошли в топ-20 лучших участников командного зачета на 26-й Международной студенческой олимпиаде по математике

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на счету у белорусской команды две золотых, серебряная и бронзовая медали. «Золото» сборной принес третьекурсник факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ Егор Дубовик, а «серебро» – магистрант химического факультета вуза Андрей Семенов. Золотой и бронзовой медали удостоены студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Евгений Минов и Евгений Баяк соответственно.

Кроме того, магистрант ФПМИ БГУ Денис Ким отмечен похвальным отзывом.

Руководителем сборной выступил доцент механико-математического факультета БГУ Сергей Барвенов.

Всего в этом году участниками олимпиады стали 360 студентов из 52 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки. Мероприятие проходило с 28 июля по 3 августа в г. Благоевград (Болгария).

Молодым математикам в рамках двух туров предлагалось решить на английском языке десять задач из разделов алгебры, вещественного и комплексного анализа, геометрии и комбинаторики. Каждый тур длился пять часов.

Отметим, студенты БГУ принимают участие в Международной студенческой олимпиаде по математике с 2001 года. За этот период на их счету более 80 медалей различного достоинства.
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