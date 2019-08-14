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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПЕРИМЕНТ ПО УДАЛЕННОМУ ВЫПУСКУ ЭКСПОРТА СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИЗНАЮТ УСПЕШНЫМ – ГТК
14:53 14.08.2019

В проводимом белорусской таможней эксперименте по удаленному выпуску экспорта, который стартовал в апреле нынешнего года, уже принимают участие 90 белорусских субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, суть эксперимента, который проводится на базе Могилевской таможни, заключается в следующем: регистрация деклараций на товары осуществляется могилевскими таможенниками в ведомственном пункте таможенного оформления, а таможенный контроль в отношении этих товаров проводится в регионе деятельности другой таможни.

Подобным образом уже оформлено более 8 тысяч экспортных деклараций, среднее время выпуска каждой партии товаров составляет не более 5 минут.

Субъекты хозяйствования, которые участвуют в эксперименте, являются экспортерами брестского, гродненского и минского регионов.

Применение удаленного выпуска товаров позволяет эффективнее использовать ресурсы, перераспределяя объемы оформляемых товаров от более загруженных структурных подразделений к менее загруженным, способствует сокращению как временных, так и финансовых затрат субъектов хозяйствования.
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