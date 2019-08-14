Более половины поставленной в этом году партии карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 90 тонн собраны и приступили к работе на Участке «Коксовый», входящем в Промышленно-металлургический холдинг (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», в соответствии с договором, подписанным в июне этого года в рамках международной выставки «Уголь России и Майнинг-2019» в Новокузнецке между официальным представителем БЕЛАЗа ООО «БЕЛАЗ-24» и ООО «Участок «Коксовый», на российское предприятие в течение текущего года поступит 21 карьерный самосвал БЕЛАЗ-75581 и 10 – БЕЛАЗ-75585.

Самосвалы закуплены в рамках реализации инвестиционной программы ПМХ по обновлению парка карьерной техники. В январе текущего года Участок «Коксовый» приобрел два самосвала аналогичной грузоподъемности. Новые машины позволят полностью модернизировать парк грузоподъемной техники предприятия.

БЕЛАЗ был первым на мировом рынке карьерной техники, кто предложил отечественному и зарубежному потребителю 90-тонный карьерный самосвал с электромеханической трансмиссией, удовлетворяя спрос партнеров на технику с низкой себестоимостью эксплуатации и высокими технико-экономическими показателями.