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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ
14:05 14.08.2019

Александр Лукашенко поручил актуализировать программу по развитию рыбохозяйственной деятельности. Поручение было озвучено сегодня во время посещения форелевого хозяйства "Лохва" в рамках поездки в Могилевскую область.

Чего мы медлим, чего боимся? Технологии прекрасные, рынки есть. Надо актуализировать эту программу и внести мне конкретные предложения - где будем строить и что. И как минимум надо удвоить производство рыбы, не только на Могилевщине", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он детально интересовался работой хозяйства: используемыми технологиями, рентабельностью, объемами производства, наличием рынков. В первую очередь его интересовали возможности дальнейшего развития.

"Если есть, надо делать быстрее", - сказал Лукашенко.

Согласно прозвучавшей информации, возможности для расширения производства имеются. Рыбная продукция, и в частности форель, востребована как на внутреннем, так и внешних рынках. В 2019 году ожидаемое производство рыбы в стране составит 16,6 тыс. т, в то же время в Беларусь ежегодно импортируется 180 тыс. т с учетом потребностей переработки и последующего экспорта.

По итогам посещения форелевого хозяйства Александр Лукашенко еще раз подчеркнул необходимость продумать перспективу, в том числе на базе действующих рыбхозов.

"Мне это производство очень нравится. Ничего сложного, только необходимо соблюдать технологию. Надо делать с учетом уже имеющегося опыта, чтобы везде было экономно и разумно", - резюмировал он.
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