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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ВЫРОСЛИ НА 1,8%
13:45 14.08.2019
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минске в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 101,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в том числе цены на инвестиционные товары составили 100,3% и 102% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 102,1%, потребительские товары – 100% и 101,5% соответственно.
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