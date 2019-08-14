Индекс цен производителей промышленной продукции в Минске в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 99,9%, с декабрем 2018 г. – 101,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в том числе цены на инвестиционные товары составили 100,3% и 102% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 102,1%, потребительские товары – 100% и 101,5% соответственно.