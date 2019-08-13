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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДСТАНЦИЯ 330 КВ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ» ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЖЛОБЛИНЕ
12:45 14.08.2019
В филиале «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» введена в эксплуатацию подстанция 330 кВ «Металлургическая».
Как сообщает РУП «Гомельэнерго», в соответствии с указом №466 от 6 октября 2014 г. в 2015-2019 годах было предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Внешнее электроснабжение. ПС-330, 110 кВ».
Необходимость строительства подстанции (ПС)-330/110/10 кВ «Металлургическая» была определена схемой внешнего электроснабжения производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана в ОАО «БМЗ», разработанной по заказу ОАО «БМЗ» проектной организацией РУП «Белэнергосетьпроект» в 2011 г., с учетом требований к надежности электроснабжения данного производства.
2-ой очередью строительства объекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Внешнее электроснабжение. ПС-330, 110 кВ» было предусмотрено:
сооружение однотрансформаторной ПС 330 кВ «Металлургическая» с возможностью в перспективе установки второго АТ;
организация захода-выхода воздушной линии (ВЛ)-330 кВ Жлобин-Западная – Жлобин-330 на ПС-330 кВ «Металлургическая»;
замена выключателей 330 кВ на ПС 330 кВ Жлобин и Жлобин Западная в существующих ячейках «разрезаемой» ВЛ-330 кВ Жлобин-Западная – Жлобин-330 на элегазовые;
строительство ВЛ-110 кВ Металлургическая – Сортовая;
организация заходов-выходов на ПС-330 кВ «Металлургическая» ВЛ-110 кВ Жлобин-330 – Сталь, Жобин-330 «Прокат, перезавод ВЛ-110 кВ №1 Жлобин-Западная – Корд на данную подстанцию – является альтернативным вариантом, предложенным РУП «Белэнергосетьпроект» в целях минимизации затрат на электросетевое строительство, и позволяющим избегать в ремонтно-аварийных режимах перегрузки существующего сетевого оборудования Жлобинского энергоузла», – отметили в «Гомельэнерго».
Проектно-сметная документация по указанному объекту была разработала РУП «Белэнергосетьпроект».
В рамках проведения процедуры по выбору подрядной организации для строительства объекта генеральным подрядчиком было определено ОАО «Электроцентрмонтаж», Минск. При этом срок строительства объекта, составляющий согласно проектной документации 27 месяцев, был сокращен в ходе проведения процедуры по выбору подрядной организации и строительства объекта на 5 месяцев.
ОАО «Электроцентрмонтаж» объект был своевременно закончен строительством и введен в эксплуатацию.
Данная подстанция повысит надежность электроснабжения Жлобинского энергоузла.
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