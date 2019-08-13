22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» пройдет 17-20 сентября в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2019.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Экспофорум», цель выставки – продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки; укрепление деловых контактов и обмен опытом.

Выставка пройдет на одной площадке с 18-й международной специализированной выставкой «Химия. Нефть и газ», с 3-й международной специализированной выставкой «Пластех», а также 3-й международной специализированной выставкой «ПРОФСВАРКА».