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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА «ТЕХИННОПРОМ» ПРОЙДЕТ 17-20 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
12:19 14.08.2019
22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» пройдет 17-20 сентября в рамках Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2019.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в УП «Экспофорум», цель выставки – продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки; укрепление деловых контактов и обмен опытом.
Выставка пройдет на одной площадке с 18-й международной специализированной выставкой «Химия. Нефть и газ», с 3-й международной специализированной выставкой «Пластех», а также 3-й международной специализированной выставкой «ПРОФСВАРКА».
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