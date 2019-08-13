Александр Лукашенко потребовал не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ. Требование прозвучало сегодня во время посещения Костюковичского района в рамках поездки в Могилевскую область.

"День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя надо посеять озимые. И технологии должны быть", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В Могилевской области для завершения уборки зерновых нужно всего 4-5 погожих дней.

Александр Лукашенко также обратил внимание на важность обеспечения надлежащих условий хранения урожая зерна кукурузы, что актуально для нужд животноводства.

"Надо взять на контроль и тот недобор, который, возможно, будет по колосовым зерновым, надо восполнить зерном кукурузы", - поручил он.