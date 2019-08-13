Постановлением Министерства финансов № 36 от 8 августа 2019 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

золото – 375 – Br29,22 (ранее Br27,85); 500 – Br38,96 (ранее Br37,14); 583, 585 – Br45,58 (ранее Br43,45); 750 – Br58,44 (ранее Br55,70); 900 – Br70,13 (ранее Br66,84); 916 – Br71,37 (ранее Br68,03); 950 – Br74,02 (ранее Br70,56); 958 – Br74,65 (ранее Br71,15);

платина – 950 – Br44,69 (ранее Br43,91);

серебро – 750 – Br0,67 (ранее Br0,66); 800 – Br0,71 (ранее Br0,70); 875 – Br0,78 (ранее Br0,77); 916 – Br0,82 (ранее Br0,81); 925 – Br0,82 (ранее Br0,81); 960 – Br0,85 (ранее Br0,84).

Постановление вступает в силу 15 августа.