Александр Лукашенко 13 августа заслушал доклам своего управляющего Виктора Шеймана о выполнении поручений, в том числе по строительству предприятия по выпуску пластиковых лыж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, работа по его созданию идет в плановом порядке, запуск намечен на октябрь.

В. Шейман также проинформировал о ходе выполнения поручений, которые были даны ранее по строительной тематике. В частности, завершен ряд объектов, и они уже введены в эксплуатацию.

Кроме того, на встрече был обсужден вопрос по финансовой структуре УД: стоит задача создать соответствующие финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать системе Управления делами.

Речь шла также о создании нового современного центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые современные медицинские технологии мирового уровня. Это касается лечения позвоночника, заболеваний урологического характера и сложных случаев лор-заболеваний.

Управляющий делами доложил о проводимой работе на Африканском континенте. К примеру, в стадии завершения совместное предприятие в области сельского хозяйства, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы. Кроме того, решается вопрос по строительству электростанции на солнечных панелях. Создается также автотранспортное предприятие по перевозке грузов в регионе юга Африки, а также предприятие, которое будет заниматься возведением дорог и линий электропередач.