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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,1%
11:28 14.08.2019
За январь-июль 2019 года цены на продовольственные товары в Минске выросли на 3%, на непродовольственные – на 3,1%, на услуги – на 4,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, индекс цен на продовольственные товары в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,2%, на непродовольственные товары – 100,4%, на услуги – 100,6%.
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