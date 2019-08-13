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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
11:13 14.08.2019

Приказом Министерства по налогам и сборам Беларуси №69 от 1 июля 2019 года внесены изменения в приказ МНС №20 от 9 февраля 2018 г. «Об утверждении критериев оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, приказ МНС №20 дополнен критериями оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки согласно приложениям 1-7 – для организаций, применяющих общеустановленную систему налогообложения (включая одновременно применяющие иные системы налогообложения за анализируемый период), установлено 52 критерия и максимальное количество баллов – 232.

Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, уплачивающих единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции, установлен 41 критерий и максимальное количество баллов – 175.

Для организаций, уплачивающих единый налог на вмененный доход, установлено 14 критериев и максимальное количество баллов – 54.

Для организаций, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса (иные виды деятельности при одновременном осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса), установлено 43 критерия и максимальное количество баллов – 191.

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих подоходный налог с физических лиц (включая применяющих иные системы налогообложения за анализируемый период), установлено 30 критериев и максимальное количество баллов – 139.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, установлено 24 критерия и максимальное количество баллов – 111.

Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, установлено 10 критериев и максимальное количество баллов – 46.

Как правило, критерии оценки степени риска определяются за календарный год, предшествующий году, в котором формируется план выборочных проверок, или текущий период года, в котором формируется план выборочных проверок. Вместе с тем отдельные критерии оценки степени риска, указанные в приложениях 1-7 к приказу МНС № 20, определяются за два или три календарных года, предшествующих году, в котором формируется план выборочных проверок.

С полным перечнем критериев и их оценкой можно ознакомиться здесь.
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