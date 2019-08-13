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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 12%
10:41 14.08.2019

Экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в первом полугодии 2019 года вырос на 12% и составил 455 млн долл. США. География поставок расширилась по сравнению с первым кварталом с 51 до 57 стран.

Как сообщает сайт СЭЗ, на резидентов СЭЗ «Гродноинвест» приходится 42% всего объема экспорта предприятий Гродненской области. Традиционно основными рынками сбыта стали Россия, Польша и Украина. На эти страны приходится 87% всего экспорта резидентов СЭЗ «Гродноинвест». В число крупнейших импортеров также вошли Казахстан, Румыния, Великобритания, Литва, Латвия.

В страны СНГ резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на 360 млн долл. США или 79% от общего объема. На долю стран Европейского союза пришлось 19% всего экспорта на сумму 89 млн долл. США. Темп роста составил 111%. Существенно увеличились поставки продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в такие страны, как Великобритания (в 37 раз), Румыния (в 13 раз), Чехия (в 11 раз), Болгария (5 раз), Нидерланды, Франция (в 4 раза), Дания, Бразилия (в 3 раза), Италия, Кения (в 2 раза).

Больше всего резиденты СЭЗ экспортируют продукты деревообработки и мебель (107 млн долл. США или 24% от общего объема экспорта), продукты питания и с/х продукты (103 млн долл. США или 23%), химическую продукцию и удобрения (57 млн долл. США или 13%), текстильную продукцию (35 млн долл. США или 8%), провода и кабели (22 млн долл. США или 5%).

По итогам шести месяцев 2019 года объем производства резидентов СЭЗ «Гродноинвест» вырос на 18%, а чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза. Ознакомиться с продукцией резидентов СЭЗ можно будет в сентябре текущего года на крупнейшей региональной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2019».
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