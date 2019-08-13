|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ НАЛОЖИЛИ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ
10:08 14.08.2019
Налоговыми инспекциями Брестской области за 7 месяцев текущего года проведены мониторинги деятельности 477 организаций и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, 309 субъектам направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков).
Основными выявленными в ходе проведения мониторингов нарушениями являются: нарушение порядка приема денежных средств и использования кассового оборудования; отсутствие в торговых объектах платежных терминалов для приема к оплате банковских платежных карточек, отсутствие контрольных (идентификационных) знаков на предлагаемых к реализации товарах, подлежащих маркировке контрольными знаками.
К 106 субъектам хозяйствования, повторно допустившим ранее выявленные нарушения, налоговыми органами применены меры ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 9165 рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2019
Курсы в банках
на 14.08.2019
Конвертация в банках
на 14.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте