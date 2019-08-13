ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ НАЛОЖИЛИ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ

10:08 14.08.2019 Налоговыми инспекциями Брестской области за 7 месяцев текущего года проведены мониторинги деятельности 477 организаций и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, 309 субъектам направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков). Основными выявленными в ходе проведения мониторингов нарушениями являются: нарушение порядка приема денежных средств и использования кассового оборудования; отсутствие в торговых объектах платежных терминалов для приема к оплате банковских платежных карточек, отсутствие контрольных (идентификационных) знаков на предлагаемых к реализации товарах, подлежащих маркировке контрольными знаками. К 106 субъектам хозяйствования, повторно допустившим ранее выявленные нарушения, налоговыми органами применены меры ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 9165 рублей.