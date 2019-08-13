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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА НА 1 АВГУСТА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0,3%
09:56 14.08.2019
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа 2019 г. составил 0,3 процента и по сравнению с 1 августа 2018 г. (0,4 процента) снизился на 0,1 процентных пункта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях республики составил 0,4 процента, в Гомельской – 0,3 процента, Минской области – 0,2 процента, Минске − 0,1 процента.
На учете в качестве безработных на 1 августа 2019 г. состояло 12 тыс. человек, что на 27,6 процента безработных меньше, чем на 1 августа 2018 г. (16,6 тыс. человек).
Нанимателями на 1 августа 2019 г. заявлены сведения о наличии 90,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 17,6 процента больше, чем на 1 августа 2018 г. (77 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,5 процента от общего числа вакансий, в соответствующем периоде прошлого года - 64,4 процента.
Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 августа 2019 г. составил 0,1 безработного на одну вакансию (на 1 августа 2018 г. – 0,2).
При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях данный показатель составил 0,2 безработного на вакансию; в Гродненской и Минской областях - 0,1 безработного, в Минске – 0,05 безработного на вакансию.
В январе-июле 2019 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 114,9 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 57,5 тыс. человек.
В январе-июле 2019 г. на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 85,8 тыс. человек или 74,7 процента от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 41,1 тыс. безработных.
На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 3 тыс. человек.
В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 21,3 тыс. человек. На новое место жительства и работы переселено 88 семей безработных.
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